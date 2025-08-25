ديوكوفيتش وسابالينكا إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 25 أغسطس/ وام / بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السابع عالميا، الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والتي تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، وتشهد مشاركة جميع اللاعبين واللاعبات المصنفين الأوائل عالميا، فيما تأهلت إلى الدور نفسه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى وحاملة اللقب.

ومن المنتظر أن يفتتح كل من المصنفين الأول والثاني عالميا الإيطالي يانيك سينر، والإسباني كارلوس الكاراز مشوارهما في البطولة صباح الغد بتوقيت الإمارات.

وتفصيلا فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب الـ24 لقبا من البطولات الكبرى إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزه على الأمريكي ليرنر تيين بثلاث مجموعات دون مقابل 6-1، و7-6 و6-2، فيما تأهل أيضا الفرنسي بنجامين بونزي، بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات لمجموعتين.

كما تأهل أيضا الأمريكي براندون ناكشيما على حساب الهولندي يسبر دي يونج بالفوز بثلاث مجموعات لمجموعتين، فيما تأهل مواطنه ماركوس جيرون بعد فوزه على الأرجنتيني ماريانو نافوني بثلاث مجموعات لمجموعتين، فيما بلغ أيضا الدور الثاني الأسترالي جوردان تومسون بفوزه على الهولندي كورنتين مونتيه بثلاث مجموعات لمجموعة.

وضمن منافسات السيدات تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى وحاملة اللقب الدور الثاني، بعد فوزها عل السويسرية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين دون مقابل 7-5، و6-1، فيما تأهلت أيضا البريطانية ايما رادوكانو بعد فوزها على اليابانية اينا شيبهارا بفوز سهل بمجموعتين دون رد.

وبتفوقها على المصرية ميار شريف تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة إلى الدور الثاني بعد فوزها بمجموعتين دون رد.

وفي أبرز النتائج أيضا بلغت الأمريكية ايما نافرو المصنف العاشرة الدور الثاني بعد فوزها على الصينية وانج يافان 7-6، و6-3، وتأهلت أيضا النيوزلندية لولو صن بعد فوزها على الكولومبية ماريا أوسوريو 6-4، و2-6، 6-0.