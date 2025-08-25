البيلاروسي دينس يحرز "لقبي الأساتذة" في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

أبوظبي في 25 أغسطس / وام / اختتم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية فعاليات النسخة 31 من المهرجان الدولي، مساء أمس بتتويج الفائزين في البطولات المختلفة، بفندق "سانت ريجيس" في أبوظبي.

وفاز اللاعب لازافيك دينس من بيلاروسيا بلقبي بطولة الأساتذة، "أونلاين"، و"المنافسة الرئيسية" في المهرجان، بعد منافسة قوية في البطولتين بمشاركة نخبة الأساتذة عالمياً.

وأسفرت منافسات البطولة المفتوحة "أ"، عن فوز فيجي باقهداسريان من أرمينيا باللقب، كما فاز أحمد فريد وريان محمد، بجائزتي الأفضل مشاركة من الإمارات في هذه الفئة.

وتصدر الهندي نوبل صامويل منافسات البطولة المفتوحة "ب"، وفاز اللاعب عبدالله عتيق الرميثي، وميرة صقر المري بجائزتي الأفضل مشاركة من الإمارات في هذه الفئة.

وأكد حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس اللجنة المنظمة، أن وصول المهرجان إلى النسخة 31، بنجاح راسخ ومستدام، يمثل تتويجاً لدعم القيادة الرشيدة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والتعاون المستمر من الشركاء.

وأضاف أن المهرجان يمثل منصة عالمية لجذب نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم، ومحطة مهمة للاعبي ولاعبات الإمارات لتعزيز خبراتهم، وتطوير مهاراتهم التنافسية.

حضر فعاليات الختام الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سعيد المقبالي رئيس اتحاد الإمارات السابق للشطرنج، وأحمد إسماعيل الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد المهيري، مدير تنفيذي بالإنابة في قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، ورؤساء الوفود المشاركة.