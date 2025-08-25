فتح باب الترشح لجائزة الشارقة للترجمة "ترجمان 2025"

الشارقة في 25 أغسطس/ وام / أعلنت "هيئة الشارقة للكتاب" عن فتح باب الترشح للدورة الثامنة من جائزة الشارقة للترجمة "ترجمان" والتي تهدف إلى تعزيز حضور الأدب العربي في المشهد الثقافي العالمي وتشجيع دور النشر الأجنبية على ترجمة روائع الإبداع والفكر العربي إلى لغات أخرى بما يسهم في بناء جسور ثقافية ومعرفية بين الشعوب.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.4 مليون درهم وتُمنح لأفضل ترجمة أجنبية لأحد الأعمال العربية بما يعكس التزام "هيئة الشارقة للكتاب" و"معرض الشارقة الدولي للكتاب" بترسيخ مكانة الترجمة كوسيلة لتعزيز الحوار الإنساني والتواصل الحضاري ونقل المعرفة والإبداع العربي إلى العالم.

وتواصل الهيئة استقبال طلبات الترشح حتى 15 سبتمبر المقبل وتُعلن عن أسماء الفائزين خلال حفل افتتاح الدورة الـ44 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" في نوفمبر المقبل وتتيح للمهتمين فرصة التعرف على معايير الترشح عبر الموقع الرسمي للمعرض: https://www.sibf.com/ar/awards?awardid=17.

وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أن جائزة الشارقة للترجمة "ترجمان" تعكس التزام الهيئة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب تجاه تعزيز حضور الأدب العربي والمشروع الحضاري للإمارة على الساحة العالمية.

وتحتفي الجائزة بجميع الأطراف المساهمة في عملية الترجمة وتُكرِّمهم ابتداء بالمترجم الذي يحصل على 100 ألف درهم ودار النشر العربية التي أصدرت العمل الأصلي والتي تحصل على 30% من المبلغ المتبقي وانتهاء بدار النشر الأجنبية التي تحصل على 70% من قيمة الجائزة المتبقية.