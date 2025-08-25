شرطة أبوظبي تستقبل طلبة المدارس بالورود في أول يوم دراسي

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام / شاركت دورية السعادة والطفل والموروث الشرطي وفرقة الشرطة الموسيقية وعناصر رجال الشرطة في استقبال طلبة المدارس بالورود والهدايا في أول يوم عام دراسي تحت شعار "عام دراسي آمن" في كل من أبوظبي والعين والظفرة ضمن الأولوية الإستراتيجية وهي إسعاد المجتمع والمشاركة المجتمعية، وتزامنًا مع "عام المجتمع".

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية المشاركة في استقبال العام الدراسي الجديد للإسهام في تعزيز التوعية من أجل سلامة الطلاب، مشيدة برعاية ودعم القيادة الرشيدة للدولة للتعليم الذي يعد ركنًا أساسيًا في مسيرة التنمية ، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية.

وحثت السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة في منطقة المدارس وعند خطوط المشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإجراءات السلامة المرورية والتقيد بها، تجنبًا لوقوع الحوادث، وحث سائقي المركبات والحافلات المدرسية بعدم التجاوز، والتقيد بالسرعة المحددة على الطرقات، حفاظًا على طلبة وطالبات المدارس.