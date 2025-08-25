"خيرية وتلفزيون الشارقة" يختتمان النسخة الأولى من "صناع الخير"

الشارقة في 25 أغسطس/ وام / اختتمت جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع أكاديمية الشارقة الإعلامية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون فعاليات النسخة الأولى من برنامج "صناع الخير" الذي انطلق خلال إجازة الصيف مستهدفا عددا من الأطفال والناشئة من عمر 8 إلى 12 عامًا، كخطوة رائدة في إعداد جيل جديد قادر على التعبير عن القيم الإنسانية بلغة إعلامية مؤثرة.

وقال محمد إبراهيم بن نصار مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية إن البرنامج شهد مجموعة من الورش الإعلامية والإنسانية الهادفة إلى غرس قيم العطاء والعمل الخيري في نفوس المشاركين وصقل مواهبهم في مجالات صناعة المحتوى ومن خلاله تعلّم المشاركون أساسيات كتابة المحتوى الإنساني والتصوير الفوتوغرافي الخيري وإعداد تقارير الفيديو إلى جانب التدريب على مهارات التقديم أمام الكاميرا والتسجيل الصوتي الإذاعي فضلاً عن ورش ثقافة العمل الخيري وفن صناعة القصة التي ربطت بين الإبداع الفني والرسالة الإنسانية.

وفي ختام البرنامج تسلّم الأطفال المشاركون شهادات تخرج وأوسمة صناع الخير وسط أجواء جسّدت المعاني التي حملها البرنامج في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى الناشئة والأطفال.