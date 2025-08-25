أبوظبي في 25 أغسطس /وام/ أعلن كل من أبوظبي العالمي ADGM وأكاديمية أبوظبي العالمي ومعهد الابتكار التكنولوجي وHub71، و"أسباير"، عن إطلاق أول مختبر تجريبي للاتصالات المؤمّنة بالتكنولوجيا الكمية في الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن البنية التحتية الرقمية للمستقبل.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تشكل هذه المبادرة نقلة نوعية، إذ تقدمُ شبكة رائدة تتيح استكشاف تقنيات نقل البيانات فائقة الأمان باستخدام التكنولوجيا الكمية.

وفي إطار هذا التعاون قام معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة "ATRC"، بنشر تقنيته لتوزيع المفاتيح الكمية في أبوظبي العالمي، ليؤسس بذلك أول شبكة اختبار من نوعها في بيئة تجارية، حيث صممت هذه الشبكة خصيصاً لتوفر مختبراً حيوياً لتجربة الاتصالات الآمنة وغير القابلة للاختراق، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية وتنامي التطلعات العالمية نحو حماية الخصوصية الرقمية.

كما تتيح لمختلف أصحاب المصلحة التعامل مباشرة مع أجهزة توزيع المفاتيح الكمية المدمجة، واختبار السيناريوهات التشغيلية ضمن بيئة تجارية حقيقية، وفهم الإمكانات المستقبلية لهذه التكنولوجيا وتطبيقاتها.

وقد تم إطلاق هذه المبادرة بتسهيل من "أسباير"، الذراع المعنية بتسريع الابتكار في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة "ATRC"، وتهدف إلى ربط البحوث المتقدمة بالتطبيقات الواقعية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.

ويعكس إطلاق شبكة الاختبار النهج الاستباقي لأبوظبي العالمي في التصدي لمخاطر الأمن السيبراني وتعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية.

ومن خلال تجربة تقنيات الاتصالات المؤمّنة بالتكنولوجيا الكمّية، يساهم أبوظبي العالمي في تشكيل البنية التكنولوجية اللازمة لتلبية احتياجات منظومته المالية، لا سيما شركات الأصول الرقمية العاملة في أبوظبي العالمي.

وتتكوّن هذه الشبكة من نشر ثلاثي العقد لتقنية توزيع المفاتيح الكمّية، يربط بين ثلاثة مواقع ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي، مع تثبيت أجهزة كمّية في كل موقع.

وتقوم أجهزة توزيع المفاتيح الكمّية بتوفير مفاتيح التشفير إلى طبقة شبكة مشفّرة، مما يتيح التواصل الآمن عبر سوق أبوظبي العالمي.

وتتمتع البيانات المنقولة عبر هذه الشبكة بأعلى درجات الأمان المستقبلي المتاحة حالياً، كما تكون محصّنة بالكامل ضد أي هجمات ذات أثر رجعي.

وتُعدّ هذه الدرجة من الحماية بالغة الأهمية في عصر ستصبح فيه الحواسيب الكمّية واسعة النطاق والقادرة على كسر الأنظمة التشفيرية متوفرة قريباً.

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: “تؤكد كل من أبوظبي وأبوظبي العالمي على التزامهما الراسخ بريادة مجالات الأمن الرقمي والابتكار، ويشكل تعاوننا مع معهد الابتكار التكنولوجي وشركائنا الاستراتيجيين دليلاً إضافياً على هذا الالتزام، حيث تُمثل تقنية توزيع المفاتيح الكمية أكثر من مجرد تقدم تقني، بل ركيزة أساسية لضمان الثقة في الاتصالات الرقمية المستقبلية، لاسيما تلك التي تشكّل البنية التحتية للأنظمة المالية".

وأكد أن هذا النوع من المبادرات سيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات الرائدة في تبني التقنيات المتقدمة وتعزيز القدرات التنافسية ضمن السوق المحلي.

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي إن هذه المبادرة خطوة محورية في جهود تحويل البحث العلمي المتقدّم إلى نتائج عملية مؤثرة، فمن خلال إدخال الاتصالات المؤمّنة بتكنولوجيا الكم إلى بيئة أعمال نشطة، فإننا لا نؤكد نضوج هذه التكنولوجيا فحسب، بل نُسهم في تهيئة منظومة الابتكار في دولة الإمارات لدخول عصر تكنولوجيا الكم.

وقال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لـ"أسباير" إن هذا المختبر التجريبي يوفر فرصة حيوية للقطاع الصناعي لاختبار مزايا الاتصالات المؤمّنة كمّيًا بشكل مباشر.

وقال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع لها إن هذا الإنجاز يمثل فصلًا محوريًا في الالتزام الراسخ لأكاديمية أبوظبي العالمي بتعزيز المعرفة، وترسيخ التخصصات متعددة القطاعات، ومعالجة التحديات الواقعية من خلال البحث الشامل والريادة الفكرية.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71 إن Hub71 تؤكد التزامها بدعم التقنيات المتقدمة التي تعزّز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار، ويأتي دعم تطوير اتصالات الكوانتوم الآمنة منسجماً مع رؤيتنا في تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى تقنيات متقدمة تساهم في نموها.

