4 ميداليات للإمارات في "دولية روسيا للقفز بالمظلات"

موسكو في 25 أغسطس / وام / أحرز عبد الباري القبيسي لاعب منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين، في بطولة روسيا الدولية للقفز بالمظلات والتزحلق على الماء 2025.

وانفرد البطل القبيسي بصدارة دقة الهدف، وحصد ذهبية المسابقة، كما تصدر مسابقة المسافة، وحقق المركز الثاني في مسابقة "الفري ستايل"، وفضية وصافة الترتيب العام، ليحقق إنجازاً جديداً بعد فوزه مؤخراً بذهبية بطولة سيبيريا الدولية.

وأكد سعادة نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن الإنجازات المستمرة للمنتخب في البطولات العالمية، تعد تتويجاً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة، للرياضات الجوية.