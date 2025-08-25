اختتام النسخة الأولى من منافسة صياد الحمرية

الشارقة في 25 أغسطس / وام / اختتمت أمس النسخة الأولى من منافسة صياد الحمرية التي نظمتها جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك بمشاركة 20 شاباً من أبناء منطقة الحمرية.

وشهد الحفل الختامي الذي أقيم في مقر الجمعية الإعلان عن الفائز بلقب منافسة صياد الحمرية والذي حصل عليه عبيد راشد ألشامسي فيما نال حمد راشد الشامسي المركز الثاني وحل إبراهيم حارب سلطان المهيري ثالثاً.

وكرم جمال الشامسي رئيس جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك جميع المشاركين وفريق العمل وشركاء الجمعية الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة التي حققت صدى واسع بين شباب المنطقة.

وثمن الشامسي جهود المدربين واللجنة المنظمة والشركاء الاستراتيجيين لاسيما هيئة الشارقة للثروة السمكية التي تدعم باستمرار جهود الجمعية ومساعيها الرامية إلى تمكين شباب المنطقة وتوعيتهم بأهمية المحافظة على البيئة البحرية.