"الشارقة الرياضي" يفتح باب التسجيل لـ "أكواثلون الحمرية"

الشارقة في 25 أغسطس / وام / أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من "أكواثلون الحمرية"، التي تُقام يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر المقبل على شاطئ الحمرية، ضمن فعالياته الرياضية المجتمعية السنوية الهادفة إلى تعزيز ممارسة الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع.

وتُقام الفعالية بتنظيم مشترك مع اتحاد الإمارات للترايثلون، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة، حيث من المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 270 متسابقاً من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط:

[https://www.premieronline.com/event/sharjah\_aquathlon\_2025\_al\_hamriyah\_7649](https://www.premieronline.com/event/sharjah_aquathlon_2025_al_hamriyah_7649)

ويأتي تنظيم "أكواثلون الحمرية" امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، والتي شهدت إقبالاً لافتاً من عشاق الرياضة بشكل عام ورياضة الإكواثلون على وجه الخصوص، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الرياضة المجتمعية والترويج للوجهات السياحية والرياضية في إمارة الشارقة.

وتتضمن منافسات الأكواثلون – وهي إحدى الرياضات المركبة المعتمدة من الاتحاد الدولي للترايثلون – سباقي السباحة والجري، حيث تقام السباقات لمسافات متفاوتة تشمل فئة "جونيور" للأطفال (سباحة 150 مترًا وجري 1.5 كلم)، و"سوبر سبرينت" (سباحة 350 مترًا وجري 2.5 كلم)، و"سبرينت" (سباحة 750 مترًا وجري 5 كلم).

وتنطلق الفعالية في الساعة 6:15 صباحاً بسباق فئة الصغار، يليه بعد خمس دقائق سباق فئة "سبرينت"، ثم سباق "سوبر سبرينت".

ويُقام حفل التتويج في تمام الساعة 7:30 صباحاً، حيث يحصل جميع المشاركين الذين يصلون إلى خط النهاية على ميداليات مصممة خصيصاً للفعالية، بينما يُمنح الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.