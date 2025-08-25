مهرجان "دبا الحصن للمالح والصيد البحري" يسلط الضوء على المهن المرتبطة بالبحر

الشارقة في 25 أغسطس/ وام / أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن عن اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات لإطلاق الدورة الـ 12 من مهرجان "دبا الحصن للمالح والصيد البحري، والذي من المقرر أن يستقبل زواره في جزيرة الحصن على مدى أربعة أيام متتالية تبدأ من 28 حتى 31 أغسطس الحالي ليقدم منصة تمزج بين أصالة الموروث البحري ومتطلبات التنمية الاقتصادية المعاصرة في الإمارة.

ويأتي المهرجان هذا العام ليؤكد مكانته كأحد أهم الملتقيات التراثية المعنية بصناعة المالح في المنطقة وحماية الهوية الثقافية الإماراتية كما يهدف إلى تسليط الضوء مجدداً على المهن المرتبطة بالبحر والتي كانت تاريخياً شريان حياة للمجتمعات الساحلية مع العمل على بث روح جديدة في الصناعات التقليدية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة.

وأعدت اللجنة المنظمة للمهرجان برنامجاً حافلاً بالأنشطة التراثية التي تأخذ الزوار في رحلة لاستكشاف التراث البحري بالإضافة إلى عروض فلكلورية حية تجسد ثقافة البيئة البحرية في إمارة الشارقة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تنظيم المهرجان سنوياً يعكس التزام غرفة الشارقة بتسليط الضوء على الروافد التراثية الغنية في النشاط الاقتصادي ويقدم ترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أن يظل التراث مكوناً حياً وأساسياً في نسيجنا المجتمعي والحضاري.

وقال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن إن جهود البلدية تتركز على تهيئة بنية تحتية تنظيمية متكاملة تضمن أن تكون تجربة كل زائر للمهرجان استثنائية حيث تم الاستعداد لاستقبال الزوار في بيئة حية للتفاعل الأسري والمجتمعي.