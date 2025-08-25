‎ 28 لاعباً في قائمة منتخبنا لمعسكر دبي استعداداً لملحق تصفيات المونديال

دبي في 25 أغسطس / وام / أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن قائمة المنتخب الوطني الأول المشارك في المعسكر الداخلي الذي يقام بدبي خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2025، استعدادًا لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في قطر، حيث يلتقي خلاله منتخبنا مع منتخبي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

وشملت القائمة 28 لاعبًا، هم في حراسة المرمى خالد عيسى، وحمد المقبالي، وعلي خصيف. وفي الدفاع محمد العطاس، وكوامي كانيدو، وخليفة الحمادي، وخميس المنصوري، وزايد سلطان، وخالد الظنحاني، وفارس خليل، وعبد الله إدريس، وفي الوسط راشد عوض، وفهد الذويدي، وعبد الرحمن حسين، ولؤي ناصر، وكاظم عبد الله، وصالح عبد الرحمن، وعبد الله محمد، وفي الهجوم حسن الشامسي، ومحمد الشامسي، وعبد الله الجنيبي، ويوسف عبد الله، ومحمد صالح، وعبدالله عبد الرحمن، وأحمد مبارك، وعبد العزيز عبد الله، وخلفان مبارك، ومحمد المهيري، وعلي صالح.