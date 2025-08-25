نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي يتسلّم البراءة القنصلية من القنصل العام لروسيا الاتحادية

دبي في 25 أغسطس / وام / تسلّم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية من سعادة ماكسيم فلاديميروف، القنصل العام لروسيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، وذلك خلال لقاء عُقد بمكتب وزارة الخارجية في دبي.

ورحّب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية التي تَجمع بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

