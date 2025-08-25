غداً .. فرصة لسقوط أمطار خفيفة

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 03:13

والجزر الأول عند 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:02، وفي بحر عمان يكون الموج الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:33 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 30 85 20

دبي 43 30 85 20

الشارقة 43 30 80 20

عجمان 43 30 80 20

أم القيوين 43 30 75 20

رأس الخيمة 43 30 75 20

الفجيرة 35 31 90 50

العـين 45 31 55 15

ليوا 48 29 55 15

الرويس 47 29 90 25

السلع 46 29 85 25

دلـمـا 42 31 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 30 85 35

أبو موسى 39 30 85 35



