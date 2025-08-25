"أوقاف دبي" تنجز 4 مشروعات وقفية عقارية بقيمة 23 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025

دبي في 25 أغسطس / وام / أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أربعة مشروعات عقارية وقفية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 23 مليون درهم خلال النصف الاول من 2025، وذلك في إطار سعيها لفتح آفاق نمو جديدة في قطاعات العمل الوقفي ودعما لأجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أن المشروعات العقارية المنجزة خلال النصف الأول من عام 2025 ترسخ دور المؤسسة في تشييد منشآت وقفية مستدامة تدعم قطاعات المجتمع الحيوية خلال السنوات القادمة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة بما يسهم في تعزيز دور الوقف في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان الحياة الكريمة للأفراد.

وقال إن المؤسسة تلتزم بالحفاظ على أصول الواقفين المالية والعقارية وتنفيذ الخطط اللازمة لتحقيق العائد الاستثماري الأمثل منها كما تعمل على إنشاء المشروعات العقارية الوقفية المستدامة التي تدعم الاستثمارات الخيرية وفق رغبة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء، مشيراً إلى ان المؤسسة أطلقت حزمة جديدة من المشروعات الوقفية العقارية تتضمن مراكز تسوق ومجمعات سكنية ومباني متنوعة سيتم إنجازها مع نهاية العام الجاري وخلال العام المقبل وتدعم هذه الاوقاف قطاعات مجتمعية مختلفة ويعود ريعها لدعم مجالات الصحة والتعليم والمساجد والشؤون الاجتماعية وتهدف للارتقاء بجودة حياة المجتمع.