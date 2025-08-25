8 ملايين درهم من "بيت الخير" لدعم الطلبة مع حلول العام الدراسي الجديد

دبي في 25 أغسطس / وام / كثفت جمعية بيت الخير جهودها لدعم الطلاب المعسرين في مختلف المراحل الدراسية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد وخصّصت لهم هذا العام 8 ملايين درهم لتنفقها ضمن برنامج "تعليم" من خلال مشروع "تيسير" بهدف التخفيف عن كاهل الأسر محدودة الدخل وضمان استمرار أبنائها في مسيرتهم التعليمية.

ويغطي الدعم الذي تقدمه الجمعية الرسوم الدراسية والمستلزمات المدرسية إضافة إلى المساعدات الموجهة لطلاب الجامعات بما يتيح لهم متابعة تعليمهم دون انقطاع حيث يستفيد من هذا الدعم آلاف الطلاب في المدارس والجامعات داخل الدولة.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام "بيت الخير" أن الجمعية ماضية في التزامها تجاه دعم التعليم كأولوية استراتيجية، منوها بأن "بيت الخير" تحرص مع بداية كل عام دراسي على أن يكون لأبنائها الطلبة نصيب من الدعم انطلاقا من إيمانها بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل في بناء الإنسان وهو السبيل لتأهيل أجيال قادرة على خدمة وطنها والمساهمة في نهضته حيث يعد برنامج تعليم من أبرز برامجنا المستدامة ونعتبره رسالة إنسانية ومجتمعية نؤديها كل عام لنمنح أبناء الأسر المعسرة الفرصة لمواصلة تعليمهم وتحقيق أحلامهم بإذن الله لا سيما أننا لا ننظر إليه كمساعدة آنية بل كغرس في مسيرة الطلاب وامتداد لرؤية القيادة الرشيدة في تمكين العلم والمعرفة بما يرسخ قيم العطاء والتكافل التي تميز مجتمع الإمارات.