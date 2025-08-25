الإمارات تدعم أنغولا بـ 800 ألف قرص دوائي عبر مشروع "دوكتور" الطبي البحري

لواندا في 25 أغسطس/ وام / قدّم مشروع "دوكتور" الطبي البحري، المبادرة المشتركة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة برجيل القابضة، دفعة جديدة من الدعم الحيوي لقطاع الرعاية الصحية في أنغولا عبر التبرع بـ 800 ألف قرص دوائي أساسي لصالح وزارة الصحة الأنغولية، لتوزيعها على المجتمعات الأكثر احتياجًا.

وجرى التسليم الرسمي للشحنة التي تضمنت مضادات حيوية أساسية، ومسكنات للألم، وعلاجات لأمراض مزمنة، بحضور معالي سيلفيا لوتوكو، وزيرة الصحة في أنغولا، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة برجيل القابضة، إلى جانب وفود رسمية من البلدين، في تأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتعميق التعاون الدولي.

وسيُمكّن هذا التبرع وزارة الصحة الأنغولية من تعزيز توزيع الأدوية الحيوية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، لاسيما أن الأدوية المتبرع بها تُستخدم على نطاق واسع في علاج اضطرابات الحموضة، ومرض السكري، والالتهابات البكتيرية، والحساسية، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يساهم في التخفيف من أبرز التحديات الصحية في البلاد.

وأكد سفير أحمد أن مشروع دوكتور يجسد التزامًا راسخًا بتوسيع فرص الحصول على الرعاية الصحية في القارة الأفريقية، من خلال توفير الأدوية ونشر الطمأنينة والأمل في المجتمعات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن التعاون مع وزارة الصحة في أنغولا يمثل خطوة متقدمة في مسيرة سد فجوات الرعاية الصحية وتحقيق أثر إنساني وتنموي مستدام.

ويُركز مشروع دوكتور على القارة الأفريقية بالدرجة الأولى، حيث يدمج بين الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية المعيارية، والتدريب، والاستجابة للطوارئ ضمن منصة شاملة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول الشريكة.