الإمارات للدراجات الهوائية يصعد منصات التتويج 3 مرات في السباقات الأوروبية

برلين - بروكسل - مدريد في 25 أغسطس/ وام/ حقق فريق الإمارات اكس ار جي للدراجات الهوائية يوماً تاريخياً في سباقات الدراجات الأوروبية أمس، بعد أن صعد إلى منصات التتويج في ثلاث جبهات مختلفة.

وتألق في طواف إسبانيا الثنائي جواو ألميدا وخوان أيوسو باحتلال المركزين الخامس والثامن في المرحلة الثانية الجبلية، لينجح أيوسو في ارتداء القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، ويرتقي إلى المركز التاسع في الترتيب العام بفارق 12 ثانية عن المتصدر الدنماركي جوناس فينجيجارد.

وفي طواف رينوي، صعد البلجيكي تيم ويلينز إلى منصة التتويج النهائية بعد أن أنهى السباق في المركز الثالث بالترتيب العام، مؤكداً عودته القوية إلى دائرة المنافسة.

أما في طواف ليدل ألمانيا، فقد واصل الإكوادوري جوناتان نارفايز حضوره المميز بتتويجه ثانياً في الترتيب العام، بعد فوزه بمرحلة سابقة، ليصعد مع زملائه إلى منصة التتويج كأفضل فريق في الطواف.

وبهذا الإنجاز، أكد فريق الإمارات اكس ار جي قدرته على المنافسة في مختلف السباقات الكبرى، جامعاً بين الألقاب الفردية والجماعية في يوم واحد.