هزاع بن زايد: العلم هو الاستثمار الأسمى ومن خلاله تتعزز الهوية الوطنية والأخلاقية

العين في 25 أغسطس/ وام / هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الطلبة والمعلمين والكوادر التعليمية والأهل، بانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكداً سموه أن بداية كل عام دراسي هي فرصة لغرس قيم المثابرة وروح الطموح في نفوس الطلبة باعتبارهم ركيزة الحاضر وأمل المستقبل، مستلهمين في ذلك رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في بناء جيل واثق بقدراته ومؤمن برسالته تجاه وطنه.

وقال سموّه في كلمة بهذه المناسبة: " العلم هو الاستثمار الأسمى، فمن خلاله تتعزز الهوية الوطنية والأخلاقية، ويتزود الطلبة بمختلف المعارف التي تعدّهم ليكونوا جزءاً من مسيرة التنمية والمساهمة الفاعلة في بناء المستقبل الزاهر لهم ولوطنهم".

وأضاف سموّه: "مع بداية العام الدراسي الجديد، نجدد تأكيد أهمية العلم والمعرفة في صناعة مستقبل يواكب التطور ويواجه التحديات. ونوصي الطلبة بأن يجعلوا من كل يوم محطة لاكتساب المعرفة، ومن كل تحدٍّ فرصة للتميز والإبداع. فالمستقبل يُصنع بالمثابرة والمعرفة، وبطموح الشباب تواصل دولة الإمارات مسيرتها نحو الريادة في ميادين التكنولوجيا والتقدم والتنمية".