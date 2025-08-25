انطلاق بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير T20  للكريكيت

دبي في 25 أغسطس / وام / انطلقت مساء أمس، بملاعب أكاديمية ICC الدولية للكريكيت بدبي، منافسات النسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير T20، والتي تستمر منافساتها حتى 3 سبتمبر المقبل، وتستهدف تطوير وتحضير نجوم اللعبة على مستوى المنطقة للاستحقاقات الدولية المقبلة وفي مقدمتها بطولة أمم آسيا وبطولة موانئ دبي المقبلين.

و تضم البطولة، فرق ، أبوظبي نايت، رايدرز، ديزرت فايبرز، دبي كابيتلز، جلف جاينتس، إم آي إميريتس، الشارقة، ووريورز، وتتألف من 18 مباراة على أن تُقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد هوية البطل.

وقال زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت إن الحدث يشكل فرصة للاحتكاك المثالي للاعبين الشباب والناشئين لعرض مواهبهم بهدف إيجاد فرص جديدة لهم في منافسات النسخة الرابعة من بطولة موانئ دبي العالمية المقبلة التي تنطلق في الثاني من ديسمبر القادم وكافة البطولات الدولية المقبلة.



