السويدي نورين يحصد لقب بطولة "بيتفريد" في "السباق إلى دبي"

لندن في 25 أغسطس/ وام/ أحرز السويدي أليكس نورين، لقب بطولة "بيتفريد"، بريطانيا ماسترز، الأول له منذ سبع سنوات في جولة "دي بي ورلد" للجولف، وذلك مع تواصل العد التنازلي على نهاية موسم "السباق إلى دبي".

ورفع نورين حصيلته إلى 11 لقبا بمسيرته في الجولة التي تقام تحت عنوان "السباق إلى دبي"، علماً بأنها المرة الثانية التي يحصد فيها لقب بطولة بريطانيا ماسترز.

وجاء فوز نورين أمس بعدما حقق 16 ضربة تحت المعدل، ليكسب 835 نقطة، جعلته يتقدم للمركز ال 27 في التصنيف العالمي في "السباق إلى دبي" الصادر اليوم، بإجمالي رصيد يبلغ 967 نقطة.

وحقق الدنماركي نيكولاي هوجارد، وصافة الترتيب برصيد 15 ضربة تحت المعدل، وحصد 433 نقطة، جعلته يتقدم في تصنيف "السباق إلى دبي" إلى المركز 20 برصيد 1099 نقطة.

وتقاسم الأسترالي كازومي كوبوري وصافة الترتيب مع هوجارد برصيد 15 ضربة تحت المعدل، متقدما إلى المركز 23 في تصنيف "السباق إلى دبي" برصيد 1025 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، يطوف العالم تحت شعار "السباق إلى دبي"، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي"، لبلوغ التصفيات الختامية، من خلال بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" في نادي "ياس لينكس"، من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى "جولة دي بي ورلد"، والمقررة في نادي "عقارات جميرا" للجولف، من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل أيضاً.