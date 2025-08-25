"أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" يعلن "الإمارات للدراسات" شريكا معرفيا

أبوظبي في 25 أغسطس / وام / أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن اختياره لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كشريك معرفي، في النسخة الثاني والعشرين من المعرض، الذي يُعقد بين يومَي 30 أغسطس و7 سبتمبر 2025، في مركز أدنيك أبوظبي.

يقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وبتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ويُعد أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في الصيد والفروسية والرياضات البحرية، ومخصص للاحتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي في مجالات الصقارة والصيد والفروسية وصيد الأسماك والرياضات الخارجية.

وتتضمن مشاركة المركز، بصفته شريكا معرفيا، عرضه لمجموعة من المواد المطبوعة والمرئية التي تبرز مكانة الصيد والفروسية في فكر القيادة الإماراتية، عبر المستخلصات الفكرية التي تحتضنها موسوعة القيادة الإماراتية.

وأكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هذه المشاركة تنسجم مع رسالة المركز في تعزيز الوعي المعرفي والثقافي، وتأتي ضمن جهوده لإبراز إسهاماته في حفظ الإرث الوطني للقيادة، مشيرًا إلى أبرز محاور مشاركة المركز، عرض موسوعة القيادة الإماراتية "الاتحاد"، التي أطلقها المركز في يناير 2024، بهدف جمع موروث القيادة الإماراتية، مسيرةً وإنجازًا، وتوثيقه وحفظه تحت منصة واحدة، بالاعتماد على المراجع والمصادر العلمية الموثوق بها.

وتمتاز الموسوعة بطابعها "المستمر والديناميكي"؛ إذ تواصل رصد وتوثيق الإرث الفكري للقيادة الإماراتية، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، لتكون مرجعًا موثوقًا به للباحثين والدارسين وكل المهتمين بالموروث الملهم للقيادة الرشيدة.

وأضاف سعادته أن قيادة الدولة الرشيدة تولي الرياضات التراثية، مثل الصيد والفروسية، والفعاليات المرتبطة بالحفاظ على الهوية الوطنية، اهتمامًا خاصًّا لما تحمله من قيم أصيلة ومعانٍ نبيلة متجذرة في وجدان المجتمع الإماراتي وتاريخه العريق.

وأكد حرص القيادة الدائم على صون فنون الصقارة والصيد والفروسية، بصفتها جزءًا أصيلًا من التراث العريق، وإرثًا توارثته الأجيال، ينبغي الحفاظ عليه، ونقله إلى الأجيال الجديدة، لضمان ارتباطها بتاريخها وموروثها الحضاري.

وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إحدى شركات مدن، إن اختيار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كشريك معرفي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، يمثل إضافة نوعية تُثري المحتوى الفكري والثقافي والإرث الحضاري للحدث، وتُعزز من مكانته كمنصة متكاملة تجمع بين التراث والمعرفة والابتكار.

وأوضح أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو ترسيخ البُعد المعرفي في المعرض، بما يعود بالنفع على العارضين والمشاركين والزوار من مختلف دول العالم، ونقل تجارب الأجداد للأجيال الجديدة من خلال تقديم رؤى بحثية ومحاضرات متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي بالقضايا التراثية والبيئية المرتبطة بالصيد والفروسية".

وأضاف "حرصت مجموعة أدنيك، بصفتها الجهة المنظمة، على تهيئة بيئة مثالية تتيح لمركز الإمارات للدراسات تقديم مساهماته الفكرية ضمن أجواء تفاعلية ومهنية، تعكس التزامنا بتقديم تجربة متكاملة ترتقي بتطلعات الجمهور، وتُعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الثقافية والتراثية الرائدة".