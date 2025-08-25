"بشرية حكومة دبي" تختتم مرحلة استقبال المشاركات للجوائز البحثية

دبي في 25 أغسطس/ وام / اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مرحلة استقبال المشاركات في الدورة الأولى للجوائز البحثية 2025، التي أطلقتها بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، حيث بلغ عدد البحوث المقدمة 70 بحثاً علمياً من 27 جهة حكومية وأكاديمية، بينها 11 بحثاً لطلبة الجامعات والكليات. وأكدت الدائرة أن الإقبال الواسع يعكس المكانة المتزايدة للبحث العلمي كأداة استراتيجية في دعم صناعة القرار الحكومي وتطوير السياسات وتعزيز جودة حياة الموظفين، مشيرة إلى أن المشاركة تمثل مؤشراً عملياً على تنامي الوعي المؤسسي بأهمية الاستثمار في الكفاءات البحثية.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، إن الجائزة تعكس وعياً متقدماً لدى الجهات الحكومية والأكاديمية بأهمية البحث العلمي كأداة لتطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية، وبناء بيئة عمل قائمة على المعرفة والابتكار، مؤكداً أن البحث العلمي أصبح ضرورة لتوجيه مستقبل العمل الحكومي.

وأضاف أن المشاركة أبرزت حرص المؤسسات على تبادل الخبرات البحثية، وترسيخ دور الجامعات كمحرك أساسي لدعم التوجهات الحكومية عبر بحوث تطبيقية قادرة على الاستجابة للتحديات، لافتاً إلى أن الجائزة تمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والأكاديمية في صياغة رؤى مبتكرة تعزز كفاءة الأداء وتدعم استدامة التنمية.

وتوزعت المشاركات على أربعة محاور رئيسية هي، المهارات الوظيفية والتعلم مدى الحياة، وإدارة الموارد البشرية: الواقع والتحديات والمستقبل، وتطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في حكومة دبي، وجودة حياة الموظف في بيئة العمل، بما أتاح للباحثين استكشاف قضايا معاصرة تسهم في صياغة مقترحات عملية لدعم التطور الإداري في الإمارة.

وأظهرت المراجعة الأولية استيفاء 49 بحثاً لشروط المشاركة، حيث تضمنت الدراسات أفكاراً مبتكرة ورؤى جديدة لدعم مستقبل العمل الحكومي في مجالات تطوير المهارات وتعزيز السياسات وتحسين بيئة العمل المؤسسي.

وأُرسلت البحوث المستوفية للشروط إلى لجان التحكيم الجامعية لبدء المراجعة العلمية الدقيقة وفق معايير تشمل الابتكار والأصالة ووضوح الأهداف وحداثة المراجع وقوة المنهجية والتحليل والنتائج، إضافة إلى المساهمات العملية وقابليتها للتطبيق، مع الالتزام باتفاقيات سرية لضمان النزاهة والشفافية.

وتستمر عملية التقييم لشهرين على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في 29 أكتوبر 2025 خلال الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز البحثية، الذي سيكرم أصحاب البحوث الفائزة ويعرض أبرز المخرجات البحثية.

وأكدت الدائرة أن الجائزة البحثية تمثل حراكاً بحثياً مستداماً لترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي في منظومة العمل الحكومي، وتؤسس لمساحة دائمة تجمع الباحثين والممارسين وصناع القرار حول حلول عملية قادرة على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل.