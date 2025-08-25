شرطة رأس الخيمة: سلامة الطلاب أولوية مع انطلاق العام الدراسي

رأس الخيمة في 25 أغسطس/ وام / تفقد سعادة العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، الإجراءات المرورية في شوارع الإمارة تزامنا مع بدء العام الدراسي.

وأكد العميد الطير حرص شرطة رأس الخيمة على توفير بيئة آمنة تحقيقا لمفهوم “يوم بلا حوادث”، مشيرا إلى دور الطائرات بدون طيار في رصد الازدحامات، وأهمية تعاون أولياء الأمور والسائقين لضمان سلامة الطلبة.

كما زار سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة مجمع زايد التعليمي بمنطقة الظيت وهنأ الطلبة والكوادر التعليمية ببداية العام، مؤكدا أن سلامتهم أولوية قصوى.