شرطة الشارقة تكثف جهودها لتأمين العام الدراسي الجديد

الشارقة في 25 أغسطس/ وام/ كثفت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم تواجدها الميداني مع بدء العام الدراسي الجديد، ضمن خطة شاملة لتعزيز السلامة المرورية وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم بأمان.

وأكد العميد الدكتور أحمد الناعور المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، أهمية التعاون بين الجهات المعنية وأولياء الأمور، مشيدا بدورهم في إنجاح الخطط الأمنية والتوعوية، لافتا إلى أن الشراكة المجتمعية ركيزة لتحقيق بيئة تعليمية آمنة.

من جانبه أوضح العميد الركن عمر الغزال المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمن أن سلامة الطلبة أولوية قصوى، مشيرا إلى تنفيذ خطط ميدانية تشمل نشر الدوريات وتنظيم حركة السير خاصة في أوقات الذروة، مع تكثيف الرقابة بمحيط المدارس.

ودعت شرطة الشارقة جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات المرورية، والتواصل عبر الرقم 901 للاستفسارات غير الطارئة، و999 للحالات العاجلة.