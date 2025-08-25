شرطة دبي تنظم فعاليات رياضية ضمن مبادرة "دبي مولاثون"

دبي في 25 أغسطس/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات رياضية ضمن مبادرة "دبي مولاثون"

بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومردف سيتي سنتربهدف تعزيز الصحة العامة وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي.

وشهدت الفعاليات مشاركة كبيرة بتوافد 887 شخصاً من مختلف الجنسيات والأعمار، ارتدى المشاركون خلالها قمصاناً تحمل شعار حملة “يوم بلا حوادث”.

وقالت السيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن تنظيم المجلس الفعالية يأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على دعم التوجهات الحكومية وتعزيز المبادرات المجتمعية .

وأكدت أن المجلس وبالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين حريص على تقديم المبادرات، التي تعكس التزامه بدعم أفراد المجتمع، ودمجهم في الأنشطة الرياضية والترفيهية.