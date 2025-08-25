الأمم المتحدة تدين استهداف مستشفى في غزة وتطالب بتحقيق فوري

نيويورك في 25 أغسطس/ وام/ أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة مقتل عدد من المدنيين، بينهم طواقم طبية وصحفيون، في غارات إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة اليوم.

وفي بيان نقل عن المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، أكد غوتيريش أن هذه الغارات تبرز المخاطر الجسيمة التي تواجه الطواقم الطبية والصحفيين أثناء أداء مهامهم الحيوية وسط هذا الصراع العنيف.

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات، داعيا إلى تحقيق سريع ونزيه في هذه الهجمات، وتمكين الطواقم الطبية والإعلامية من أداء واجبهم دون ترهيب أو أذى، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

و جدد غوتيريش دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني غير مقيد إلى جميع مناطق غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

- أظ - زي -