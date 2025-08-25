تصريح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى جمهورية أنغولا

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام/"تعكس الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى أنغولا الرؤية الراسخة لدولة الإمارات في تعزيز شراكات إستراتيجية وطيدة مع القارة الأفريقية، تقوم على أسس الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوبنا.

لقد شهدت العلاقات الإماراتية - الأفريقية تطورًا لافتًا، حيث باتت نموذجًا للتعاون البنّاء في مجالات محورية تشمل الطاقة المستدامة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية. وتواصل دولة الإمارات، من خلال استثماراتها ومشاريعها النوعية، الإسهام في دفع مسيرة التنمية في مختلف أنحاء القارة.

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنغولا لتؤكد العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا، خاصة مع تولي أنغولا رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يفتح آفاقًا رحبة للتعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، ويسهم في تحقيق إنجازات نوعية تعود بالنفع على بلدينا والمنطقة بأسرها.

نثمن الدور البارز الذي تضطلع به أنغولا في تمثيل القارة الأفريقية على الساحة الدولية، سواء من خلال الاتحاد الأفريقي أو مجموعة العشرين وغيرها من المنصات والمحافل الدولية الرئيسية . ونعرب عن اعتزازنا بالشراكة الوثيقة التي تجمعنا في دعم مكانة أفريقيا عالميًا.

إن هذه الزيارة التاريخية تشكل محطة محورية لتعزيز العلاقات الثنائية، وتجديد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم مسيرة التنمية المستدامة في أفريقيا، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين إلى مزيد من التنمية والازدهار."