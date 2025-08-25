رئيس الدولة يصل العلمين في زيارة أخوية..والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

العلمين في 25 أغسطس/ وام/ وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى مدينة العلمين الجديدة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار العلمين الدولي فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب فخامة الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار - بصاحب السمو رئيس الدولة وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية..مؤكدين متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، فيما أكد فخامة الرئيس المصري على ما يحظى به سموه من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها امتداداً للعلاقة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " لدى الشعب المصري.