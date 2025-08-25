جامعة الدول العربية تدين الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة

القاهرة في 25 أغسطس / وام / أدان معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأشار أبو الغيط في بيان اليوم، إلى أن المجزرة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي وأسفرت عن مقتل 20 شخصا، بينهم 5 صحفيين، ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة جرائم متعمدة ضد المدنيين.

وأوضح أن أكثر من 12 صحفيا اغتيلوا خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تجاوز عدد الضحايا الصحفيين منذ بدء الحرب المئات، مؤكدا أن إسرائيل تسعى إلى طمس الحقيقة وإسكات كل صوت حر ينقل ما يجري في غزة من فظائع.

وطالب الأمين العام المجتمع الدولي بـ"كسر الصمت العالمي" تجاه الجرائم المتواصلة، مشيرا إلى أن الـ 24 ساعة الماضية وحدها شهدت تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.