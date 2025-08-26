"خدمات رأس الخيمة" تعلن عن مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ محمد بن سالم "E11" بطول 11.5 كم

رأس الخيمة في 26 أغسطس/ وام/ أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن إطلاق مشروع ضخم لتطوير وتوسعة شارع الشيخ محمد بن سالم "E11"، الممتد من دوار الحمراء وحتى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد "E311"، وذلك ضمن خطط الإمارة الإستراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.

ويمتد المشروع لمسافة 11.5 كيلومتر ويشمل توسعة الطريق من مسارين مزدوجين إلى أربعة مسارات مزدوجة، إلى جانب إنشاء طرق خدمات موازية وتطوير التقاطعات وتركيب أنظمة متقدمة لإدارة المرور وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار والري والكهرباء والمياه والاتصالات إضافة إلى شبكة أنظمة النقل الذكية.

كما يتضمن المشروع تنفيذ مرحلة ثانية تشمل إنشاء أربعة جسور وأنفاق ومواقف تخدم الأنشطة التجارية في مواقع إستراتيجية هي تقاطع الدولفين، وتقاطع E11-E311 ونفق الحمراء ونفق ميناء العرب.

ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 730 يوما "24 شهرا" في حين ستستغرق المرحلة الثانية 630 يوما "21 شهرا"، مع اعتماد خطة لتحويل حركة المرور تضمن استمرارية التنقل بانسيابية خلال فترة التنفيذ.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عند اكتماله مجموعة من الفوائد أبرزها زيادة السعة الاستيعابية للطريق واستيعاب النمو المستقبلي في أعداد المركبات وتحسين مستويات السلامة المرورية عبر تطوير التقاطعات، وتطبيق أنظمة ذكية للتحكم في الحركة، وتعزيز سهولة الوصول إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية ودعم الاستثمار المحلي وتشجيع نمو الأعمال عبر توفير شبكة طرق حديثة وفعالة.