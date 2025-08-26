صعود جماعي للمصنفين الأوائل في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 26 أغسطس/ وام/ تأهل الإسباني كارلوس الكاراز المصنف الثاني عالميا، إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والمستمرة حتى 7 سبتمبر المقبل بمشاركة جميع اللاعبين واللاعبات المصنفين الأوائل عالميا.

جاء ذلك بعد فوزه اليوم على ملعب أر ثر اتش في نيويورك على الأمريكي ريلي أوبيلكا بثلاث مجموعات دون مقابل 6-4، و7-5، و6-4.

كما تأهل إلى الدور الثاني الروسي كاران خاشانوف المصنف 9 بعد فوزه على الأمريكي نشيتش باسافاريدي بثلاث مجموعات لمجموعة 6-7، و6-3، و7-5، و6-1.

كما بلغ كل من النرويجي كاسبر رود المصنف 12 الدور الثاني على حساب النمساوي سيباستيان أوفدر بعد فوزه بثلاث مجموعات دون مقابل 6-1، و6-2، و7-6 وكذلك الروسي أندرية روبليف المصنف 15 بعد فوزه على الكرواتي دينو بريجميتش بثلاث مجموعات دون مقابل 6-4، و6-4، و6-4.

وتأهل أيضا الكندي جبريل ديالو المنصف 31 بعد فوزه على البوسني جومر دامر بثلاث مجموعات لمجموعة 7-6، و4-6، و7-5، و7-5.

وعلى صعيد منافسات السيدات بلغت الروسية ميرا أندريفا المصنفة 5 الدور الثاني بعد فوزها على الأمريكية أليسسيا بارس بمجموعتين دون مقابل 6-0، و6-1، وتأهلت أيضا التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة 11 بعد فوزها على الأمريكية فينوس ويليامز بمجموعتين لمجموعة 6-3، و2-6، و6-1.