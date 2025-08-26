سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للمتاحف

الشارقة في 26 أغسطس/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للمتاحف.

وبحسب المرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للمتاحف، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي لهيئة الشارقة للمتاحف، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها، إضافة إلى استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.