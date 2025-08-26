عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة في 26 أغسطس/ وام/ عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والاطلاع على أبرز الخطط التطويرية التي تعزز جودة الخدمات المقدمة على مستوى الإمارة.

ومتابعة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اطلع المجلس على خطة تطوير منظومة العمل الإداري في الجهات الحكومية، من خلال تمكين مديري الفروع والموظفين ومنحهم الصلاحيات التي تعزز من الكفاءة المؤسسية وترفع مستوى جودة الخدمات ونسبة رضا المتعاملين من خلال تلبية احتياجاتهم في وقت أسرع.

وتضمنت الخطة تنفيذ برنامج شامل للتطوير الإداري من خلال ورش تدريبية لمديري الفروع والموظفين في مختلف الجهات الحكومية، على أن تكون مخرجاته تقديم كافة الخدمات في فروع الجهات الحكومية كل حسب مدينته، وتعزيز القدرة على الاستجابة الفورية لاحتياجات المتعاملين وتحسين جودة العمل، إضافة إلى تلبية احتياجات ومتطلبات أهالي المدينة والمنطقة ورفع نسبة رضا المتعاملين من المواطنين والمقيمين.

وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2011م بشأن تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، ويقضي القرار بإعادة تشكيل الفريق برئاسة قائد عام شرطة الشارقة، وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام أو ما في حكمه من الجهات الحكومية المحلية والإتحادية ذات العلاقة.

ويهدف قرار إعادة تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى رفع مستوى الاستعداد والجاهزية والاستجابة لجميع التحديات من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات والخطط والتمارين الميدانية على مستوى الإمارة والإشراف عليها.

واطلع المجلس على تقرير إحصائية ضبط الدراجات المخالفة وغير المرخصة بكافة أنواعها النارية والهوائية والكهربائية في مدينة الشارقة، والذي بلغ عددها 19102 دراجة، وذلك منذ بداية عام 2025 وحتى أغسطس الجاري، وتأتي حملة ضبط الدراجات تعزيزاً للسلامة المرورية على الطريق وحفاظاً على أرواح مرتادي الطرق.

واطلع المجلس على رد هيئة مطار الشارقة الدولي حول توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة الهيئة، مؤكداً على أهمية العمل بهذه التوصيات وتطبيقها الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وتطورها وتلبية احتياجات المجتمع.