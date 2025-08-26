منتخب الدراجات يشارك في كأس آسيا للمضمار بتايلاند

بانكوك في 26 أغسطس/ وام/ يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية في بطولة كأس آسيا للمضمار والمقرر إقامتها في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى بانكوك استعدادا للحدث القاري، وبدأ المنتخب فور وصوله التدريبات على المضمار المخصص للبطولة، بهدف التأقلم على الأجواء والوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتضم بعثة المنتخب نخبة من الدراجين هم: أحمد المنصوري، وعبد الله الحمادي، وعبد العزيز الهاجري، ومحمد المطيوعي، ويوسف أميري، وعبد الله الهاشمي، وعلي ناصيرائي، وسيف الغاوي، تحت إشراف المدرب بدر ثاني.