"إمباور" تصدر 23 ألف شهادة عدم ممانعة خلال النصف الأول

دبي في 26 أغسطس/ وام/ أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، اليوم، أنها اعتمدت 23,339 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة وصلت إلى 18.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وإصدار شهادات عدم الممانعة هي خدمة موجّهة إلى الاستشاريين والمقاولين والمطورين العقاريين، يحصلون بموجبها على موافقة المؤسسة قبل بدء أعمال التطوير أو الإنشاءات المرتبطة بخدمات التبريد.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ “إمباور”، إن خدمة شهادات عدم الممانعة تشكل مثالاً على خدمات "إمباور"، والتي تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة وأهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات، ويعكس تنامي الطلب على خدمات المؤسسة التزامها الراسخ بتعزيز البنية التحتية المستدامة لإمارة دبي وتوفير مجموعة من الخدمات الذكية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية والارتقاء بجودة سكان الإمارة وجميع عملائها، والبالغ عددهم حوالي 148 ألف خلال النصف الأول من العام الجاري.

