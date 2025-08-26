"شؤون التعليم الخاص بعجمان" يصدر تعميما بشأن تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم

عجمان في 26 أغسطس/ وام/ أصدر مكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان، تعميما إداريا ينظم تسجيل وقبول الطلبة من أصحاب الهمم في المدارس الخاصة، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطبيق سياسة التعليم الدامج في دولة الإمارات، الهادفة إلى ضمان تعليم متكافئ وجودة عالية لجميع الطلبة دون استثناء.

وأكد التعميم على مجموعة من الضوابط والإجراءات، من أبرزها إلزام المدارس بقبول الطلبة من أصحاب الهمم متى توفرت القدرة الفعلية على استيعابهم، مع منحهم وأشقائهم الأولوية في التسجيل، و تعيين رئيس لقسم الدمج ضمن الفريق القيادي في المدرسة، وتوفير معلمي دمج ومساعدين وفق الحاجة، واستكمال الساعات التدريبية المعتمدة لهم.

كما أكد على تهيئة المباني والمرافق التعليمية بما يضمن سهولة وصول وتنقل الطلبة، وإعداد خطط إخلاء فردية للطوارئ، وتوفير الأجهزة المساندة والموارد التعليمية الداعمة، و إعداد خطط تعليمية فردية لكل طالب ومراجعتها بشكل دوري، ومتابعة التقدم الأكاديمي بشكل منتظم، وتوفير التدخلات العلاجية المتخصصة عند الحاجة ، فيما أكد التعميم على تنظيم موضوع الرسوم الإضافية بحيث لا تُفرض إلا وفق ضوابط محددة وباعتماد رسمي من المكتب.

وقال سعادة محمد خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان ، إن إصدار هذا التعميم يأتي انسجامًا مع سياسة التعليم الدامج في دولة الإمارات، ويعكس التزام إمارة عجمان بتهيئة بيئة تعليمية شاملة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة.

وأضاف أن المكتب سيعمل على متابعة التنفيذ من خلال زيارات رقابية دورية، لضمان التزام المدارس بما ورد في التعميم، وبما يعزز من جودة التعليم الدامج ويخدم الأهداف الوطنية لرؤية الإمارات 2031 ورؤية عجمان 2030.

وشدد الهاشمي، على أن الالتزام بما ورد في التعميم يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار ترخيص المدارس الخاصة، مؤكدًا أن أي مخالفة ستُعرّض المدارس لإجراءات قانونية وعقوبات إدارية.