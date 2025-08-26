رئيس جمهورية باكستان الإسلامية يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

إسلام آباد في 26 أغسطس/ وام/ استقبل فخامة آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في القصر الرئاسي، سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى باكستان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامته سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأثنى فخامته على الجهود التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جهته تقدم سعادته بالشكر لجميع الجهات الحكومية في جمهورية باكستان الإسلامية على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات الثنائية.