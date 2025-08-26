"كهرباء دبي": مشروع "الهيدروجين الأخضر" أنتج 100 طن منذ إطلاقه

دبي في 26 أغسطس /وام/قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن مشروع “الهيدروجين الأخضر” أنتج منذ إطلاقه في مايو 2021، أكثر من 100 طن من الهيدروجين الأخضرتم استخدام معظمه لإنتاج ما يزيد عن 1.15 جيجاوات من الطاقة الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، مما أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أنه جرى استخدام قرابة 11 طناً من الهيدروجين في قطاعات مختلفة، منها تزويد سيارات هيدروجينية بالوقود عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.

ويعتبر مشروع "الهيدروجين الأخضر" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

وينتج المشروع الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، نحو 20 كيلوغراما من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الطاقة من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.

وتم تصميم وبناء محطة الهيدروجين الأخضر، لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار للاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

