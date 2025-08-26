"شاهين" و"الإسكندرية" في أولى نسخ السوبر الإماراتي المصري للرجبي

دبي في 26 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرجبي أن فريق "شاهين" سيُمثل الدولة في النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي – المصري للرجبي، بمواجهة فريق "الإسكندرية"، ممثل مصر، وذلك في 24 سبتمبر المقبل على ملعب ذا سيفنز في دبي.

وتقام البطولة تنفيذاً للاتفاقية التي وقعها الاتحادان الإماراتي والمصري للرجبي على هامش البطولة العربية التي استضافتها الإسكندرية، على أن تقام النسخة الثانية في مصر العام المقبل.

ويخوض فريق شاهين برنامجاً إعدادياً يتضمن عدداً من المباريات التجريبية، حيث يلتقي مع منتخب الإمارات للسباعي يوم الأحد المقبل ضمن استعداداته للبطولة الآسيوية للسباعيات في الصين يومي 20 و21 سبتمبر، ثم يواجه فريق دبي هاريكنز بطل الدوري الإماراتي الممتاز يوم 16 سبتمبر، قبل لقائه المرتقب أمام بطل الدوري المصري في كأس السوبر.

ويعد فريق شاهين التابع للاتحاد مشروعاً وطنياً يضم لاعبين مواطنين لدعم المنتخبات الوطنية، حيث يشارك في دوري الدرجة الأولى الإماراتي وبلغ النهائي الموسم الماضي، كما توج بلقب بطولة بورنيو الدولية للسباعيات في ماليزيا، وكأس بطولة الجارف الدولية للسباعيات في البرتغال.