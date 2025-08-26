مكتبة الأطفال بالمجمع الثقافي تطلق جهاز ا شاملا للقراءة بطريقة برايل

أبوظبي في 26 أغسطس / وام / أعلنت مكتبة أبوظبي للأطفال في المجمع الثقافي التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن توفير جهاز أوربت ريدر 40، وهو جهاز مبتكر يُحوّل أي كتاب رقمي إلى نظام برايل، لتصبح بذلك أول مكتبة في المنطقة توفر هذه التقنية الرائدة.

ويُعد أوربت ريدر 40 جهازاً مضغوطاً ومزوداً بشاشة برايل قابلة للتحديث تحتوي على 40 خلية برايل، ويتيح الجهاز المبتكر للمستخدمين القدرة على قراءة الكتب الرقمية وتدوين الملاحظات والتنقل بين المحتوى باستخدام نظام برايل، بكل استقلالية، كما يتصل بسهولة وسلاسة بالأجهزة المحمولة وأجهزة الكومبيوتر عن طريق البلوتوث أووصلة الـيو إس بي، ويمكن استخدامه أيضاً كقارئ مستقل وكدفتر ملاحظات، مما يفتح آفاقًا جديدة من التفاعل الأدبي للقراء الشباب المكفوفين أو ضعاف البصر ويمنحهم تجربة فريدة من نوعها.

وتعزز المبادرة التي أطلقتها المكتبة التابعة للمجمّع الثقافي، مكانتها كمؤسسة رائدة تتبنى الفكر المستقبلي وتكرس مبدأ الشمولية في المنطقة، وتؤكد التزامها بضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم المكفوفون أو ضعاف البصر، على فرص متكافئة وثرية للاستمتاع بمتعة القراءة والمعرفة عبر أحدث التقنيات المساعدة المتطورة التي تُعيد صياغة وتعريف تجربة المكتبة التقليدية.

وتُعدّ المكتبة في المجمّع الثقافي مساحة للمعرفة والتعلم المُستدام مُخصصة للأطفال حتى سن 14 عامًا، وتلتزم بغرس وتعزيز حب التعلم مدى الحياة، وتُوفّر بيئة شاملةً وتفاعليةً ومُلهمة، حيث يُمكن للأطفال والعائلات استكشاف مهارات القراءة والإبداع والابتكار.

وسيكون جهاز أوربت ريدر 40 متاحًا للاستخدام من قبل الأطفال الذين يزورون المكتبة في المجمّع الثقافي.