وزير البترول المصري: العمل جار لحفر آبار جديدة بحقل ظهر

القاهرة في 26 أغسطس/ وام / أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، أن العمل مستمر لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي .

جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتي بتروبل وبتروشروق، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، حيث أوضح أن إدخال البئر "ظهر-6" على الإنتاج ساهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات الجديدة في الحقل بلغ نحو 569 مليون دولار، وتشمل أعمال تجهيز البئر "ظهر-9"، إلى جانب حفر بئرين تنمويين إضافيين.

