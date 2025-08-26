“أبطال المياه” ينطلق في تيرّا بإكسبو دبي

دبي في 26 أغسطس/ وام / تنطلق فعاليات مهرجان "أبطال المياه" في تيرّا ، بمدينة إكسبو دبي يومي 30 و31 أغسطس، و6 و7 سبتمبر المقبلين، مستعرضة سلسلة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تحتفي بالمياه كأحد أهم موارد الحياة.

ويهدف المهرجان إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المياه، من خلال فعاليات متنوعة .

وقالت مرجان فريدوني، رئيسة قسم التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي إن أقل من 1% من المياه العذبة في العالم متاح للاستخدام، ما يضع على عاتق الجميع مسؤولية مشتركة لحمايتها، داعية العائلات لتجربة تأثير الماء، مع إلهام كل فرد لتقدير كل قطرة وحمايتها لخير الأجيال القادمة.