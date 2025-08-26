سعيد الشرقي يفتتح "معرض العائلة" بدبا الفجيرة

دبا الفجيرة في 26 أغسطس/ وام/ افتتح سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، "معرض العائلة" بمركز دبا للمعارض، الذي تنظمه الغرفة من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025، بهدف تقديم تجربة متكاملة للتسوق والترفيه للعائلات، تتضمن عروض العودة للمدارس، وألعابا مجانية، وهدايا للأطفال.

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات والمسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.

وأشاد سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي خلال جولته في المعرض بالتنظيم وتنوع المعروضات، مؤكدا أهميته كوجهة رئيسية للتسوق والترفيه في دبا الفجيرة، مثنيا على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إثراء المعرض بالأنشطة التراثية والثقافية.

وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي حرص الغرفة على تنظيم معارض متخصصة تدعم القطاع التجاري، وتواكب تطورات صناعة المعارض.

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من السلع الاستهلاكية، والأثاث، والإلكترونيات، إضافة لأجنحة مخصصة للأسر المنتجة وأصحاب الهمم.

كما يتضمن المعرض فعاليات ترفيهية للأطفال وعروضا فنية شعبية، بمشاركة عدد من الجهات الثقافية في الإمارة.

ودعت الغرفة الجمهور لزيارة المعرض والاستفادة من العروض والخصومات المصاحبة.