شرطة دبي تطلق برنامج الماجستير في الأمن السيبراني

دبي في 26 / وام / أعلنت أكاديمية شرطة دبي، انطلاق أول برنامج ماجستير في الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات الأكاديمية الشرطية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأكاديمية اليوم، برئاسة العميد ناصر حميد الزري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، والمقدم خلف حسن الشامسي، مدير إدارة عمادة الأكاديمية، والمقدم دكتور خبير سعيد بن ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، والرائد عبد الله الرايحي، مدير إدارة القبول والتسجيل، والدكتورة ابتسام العوضي، مدير كلية الدراسات العليا في الأكاديمية.

وأكد الزري، أن البرنامج الجديد يأتي بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ليُشكل إضافة نوعية إلى برامج الدراسات العليا، ويواكب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وسياسات أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أن الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1987 خرّجت 8038 خريجاً وخريجة في مختلف البرامج الأكاديمية.

وأشار المقدم خلف حسن الشامسي إلى أن الأكاديمية تطرح اليوم، 3 برامج في البكالوريوس : القانون وعلوم الشرطة، والعلوم الأمنية والجنائية للطلبة المرشحين، إلى جانب بكالوريوس في القانون للدراسات المسائية، وفي برامج الماجستير، تطرح 9 برامج، تتمثل في القانون العام، والقانون الخاص، وحقوق الإنسان، والقانون والبيئة، وقانون التجارة والاستثمارات الدولية، والعلوم الجنائية، وإدارة الأزمات الأمنية، والعلوم الشرطية في البحث الجنائي، وأخيراً الماجستير في الأمن السيبراني، فيما تطرح الأكاديمية 5 برامج في الدكتوراه، في القانون الجنائي، والقانون العام، والقانون الخاص، وإدارة الأزمات الأمنية، والفلسفة في البحث الجنائي.

بدوره، أكد المقدم دكتور خبير سعيد بن ثاني المري، على أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التوجهات الحكومية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن البرنامج صُمّم في إطار الاستجابة لمتطلبات الواقع الأمني المحلي والدولي.

وأوضح أن ما يميز البرنامج هو غلبة الجانب التطبيقي والعملي على الجانب النظري .

من جانبه، أوضح الرائد عبد الله الرايحي، أن الراغبين في الالتحاق ببرنامج الماجستير يُمكنهم التسجيل عبر الموقع الالكتروني لأكاديمية شرطة دبي، وسيتم إجراء مقابلات شخصية للمُتقدمين، والتأكد من مُطابقة الشروط، ومنها أن يكون جامعياً بتخصص ذات علاقة، وحاصلا على تقدير لا يقل عن جيد، ومتمكنا في اللغة الانجليزية، وهو متاح للمواطنين وغير المواطنين، على أن تبدأ الدراسة منتصف شهر سبتمبر المُقبل.

وقالت الدكتورة ابتسام العوضي، مدير كلية الدراسات العليا في أكاديمية شرطة دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج ماجستير الأمن السيبراني الذي تطرحه الأكاديمية يُعد الأول من نوعه على مستوى كليات الشرطة في المنطقة، والأول الذي يُطرح باللغة الإنجليزية، ويُنجز خلال عام أكاديمي واحد فقط يتكون من ثلاثة فصول، ويستكمل فيه الطالب 30 ساعة تعليمية معتمدة.

وأوضحت أن البرنامج يضم محاور متقدمة تشمل التحقيق في الجرائم الإلكترونية، والأدلة الجنائية الرقمية، وإدارة الشبكات والسحابة الإلكترونية، وإدارة المخاطر السيبرانية، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، إضافة إلى التشفير والبلوكتشين والسياسات العالمية للأمن السيبراني، كما يرتكز على أربعة محاور رئيسية هي: السياسات والإدارة، والتحقيق الجنائي الرقمي، والبنية الرقمية وحمايتها، وتعزيز النشر العلمي في هذا التخصص الحيوي.

وأضافت أن البرنامج مفتوح أمام العسكريين والمدنيين من المواطنين وغير المواطنين، شريطة استيفاء شروط القبول التي تتضمن الحصول على شهادة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد، وإجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 5.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله، لافتة إلى أن الرسوم الدراسية تبلغ 60 ألف درهم للعام الأكاديمي الكامل.

وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تخريج كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني، قادرة على حماية البنية الرقمية في دولة الإمارات،

وبيّنت أن الأكاديمية تستهدف في الدفعة الأولى قبول ما بين 15 إلى 25 طالباً، على أن تنطلق الدراسة في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.