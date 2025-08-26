تحت رعاية حاكم الشارقة... انطلاق ملتقى بنين للشعر العربي

الشارقة في 26 أغسطس/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة شهدت عاصمة بنين كوتونو مساء أمس، انطلاق فعاليات الملتقى الشعري العربي الرابع بمشاركة ثمانية شعراء وبحضور عدد من رواد ومحبي الشعر.

و تأتي ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تسعى إلى دعم ونشر اللغة العربية وتعزيز حضور الشعر العربي في إفريقيا ومحطة لإبراز مواهب الشعر العربي الفصيح وجسراً للتواصل ضمن رؤية شاملة تنهض بالثقافة العربية وتكرّس دورها في بناء الإنسان.

وحضر الملتقى البرلماني كولاولي أوغبون، والدكتورعبد الحميد ألاحو شيت ثاني ممثل الجمعيات الخيرية في بنين وممثل رئيس الاتحاد الإسلامي لدى بنين، والدكتور عبدالوارث شوتي مدير معهد اللغة العربية والثقافة الإسلامية بجامعة أبومي كالافي- بنين، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين.

و ثمن إبراهيم أغبون المنسق العام في بنين رئيس جمعية التعاون للتنمية الاجتماعية، دور الشارقة الثقافي المميز في دعم الثقافة واللغة العربية و تعزيز حضورها في القارة الأفريقية، حيث دأبت الشارقة منذ عقود على دعم اللغة العربية وصناعة الشعر العربي في أفريقيا وتكريم الشعراء وأهل الاختصاص في هذا المجال.

وأضاف أن الملتقى يمثل منصة فاعلة لتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب وترسيخ مكانة الشعر كجسر حضاري يعمّق أواصر الأخوة ويثري المشهد الأدبي العربي والإفريقي معًا، كما يفتح أبوابه أمام مشاركة المرأة المبدعة ويمنحها الفرصة لأظهار طاقات التصور والإبداع وصناعة الجمال للتعبير عن أصواتهم الشعرية والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي.

و قدم المشاركون في الملتقى من خلال القراءات الشعرية قصائد لامست معاني و واقع الحياة التي يعيشها الشعراء ومثلت ما يجوب في خواطرهم من إلهام ومشاعر ينقلونها لمتذوقي الشعر.