"أبوظبي للصيد والفروسية".. 15 قطاعا يحتفي بالتراث والاستدامة

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام/ تسلط الدورة الـ 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الضوء على 15 قطاعا متنوعا، في إطار رؤية شاملة تحتفي بالهوية الثقافية وتعزز الاستدامة.

ويبرز قطاع الصقارة المكانة العريقة للصقور في الثقافة الإماراتية، فيما يُركّز قطاع الهجن على الإرث والتقاليد المرتبطة بها في المنطقة، ويُقدم قطاع سياحة الصيد والسفاري مجموعة من الوجهات والفرص المثالية للصيد المستدام وسياحة المغامرات.

أما قطاع المنتجات والخدمات البيطرية، فيستعرض أحدث الابتكارات في مجال رعاية الحيوان ورفاهيته، بينما يُكرّس قطاع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي جهوده لدعم المبادرات التي تصون الطبيعة والتقاليد الأصيلة.

ويعرض قطاع البنادق والمعدات الرياضية للصيد والرماية مجموعة متكاملة من الأسلحة النارية والذخائر والملحقات، تلبي احتياجات الهواة والمحترفين في رياضة الرماية، كما يحتفي قطاع الفروسية بفنون ركوب الخيل، مسلطا الضوء على الدور المحوري للخيول في الثقافة العربية.

ويضم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أقساما إضافية تثري تجربة الزوار وتُبرز تنوع التراث والابتكار، ويسلط قسم الفنون والحرف اليدوية الضوء على الإبداعات الفنية التقليدية والمعاصرة المستوحاة من التراث الإقليمي، مُجسّدًا روح الأصالة والتجديد.

أما قسم المركبات الترفيهية والقوافل، فيركز على حلول الحياة المتنقلة لعشاق المغامرات والأنشطة الخارجية، مقدّمًا أحدث التصاميم والتقنيات في هذا المجال.

ويُلبّي قسم معدات الصيد والرياضات البحرية تطلعات هواة الصيد بالصنارة والرياضات المائية، لعرضها لأحدث المعدات والتجهيزات المتخصصة.

كما يوفر قسم معدات الصيد والتخييم مجموعة متكاملة من الأدوات واللوازم الأساسية للرحلات الاستكشافية في الطبيعة، فيما يُكرّم قسم السلوقي هذه السلالة الأصيلة من الكلاب، المعروفة بمهاراتها الفريدة في الصيد ومكانتها المرموقة في الثقافة العربية.

وتضيف هذه الأقسام بُعدًا فريدًا إلى المعرض، ليُشكّل منصة شاملة تجمع بين التراث والابتكار وروح المغامرة، في تجربة متكاملة تُلبي اهتمامات الزوار من مختلف الخلفيات.

ويتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لهذا العام تجربة غنية ومتكاملة للزوار، من خلال مجموعة متميزة من الميزات والأنشطة المتنوعة.

وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بعروض حيَّة وفعاليات مشوقة، إلى جانب خيارات واسعة لاستكشاف وشراء أحدث منتجات ومعدات الصيد.

كما يوفر المعرض منصة مثالية للتواصل المباشر مع نخبة من المصنعين والموردين المحليين والدوليين، مما يُعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات.

ويمكن للزوار المشاركة في سحوبات يومية للفوز بمجموعة من الجوائز القيّمة والهدايا السخية التي يقدمها الرعاة على مدار أيام الحدث.