جامعة زايد تستقبل 2860 طالبا في العام الدراسي 2025 – 2026

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام/ استقبلت جامعة زايد 2860 طالبا وطالبة في العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، وهو أعلى معدل تسجله الجامعة في نسب الالتحاق.

وشهدت الجامعة إقبالا من الطلبة على الالتحاق بكليات الإدارة، والابتكار التقني وعلوم الاتصال والإعلام، توازيًا مع التخصصات الإبداعية والبرامج الصحية التي استقطبت عددا كبير من الطلبة، مما يعكس التنوع الأكاديمي عالي المستوى للجامعة.

وأكد الدكتور مايكل آلان، مدير جامعة زايد بالإنابة، أن ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعة يعكس الثقة العميقة التي يوليها الطلبة وذووهم للتعليم الأكاديمي المتميز الذي تقدّمه الجامعة .

وتحظى هذه الدفعة ببرنامج "تجربة السنة الأولى" (FYE)، والذي يمثل مساراً متكاملًا لمسيرة الطالب منذ اليوم الأول، وقد صُمم برنامج تجربة السنة الأولى ليكون شاملاً مع التركيز على تنمية أفراد متمكنين ومؤهلين وجاهزين لتحقيق النجاح في عالمنا المعاصر.