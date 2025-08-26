شراكة بين "هيلث بوينت"و "أوستم إمبلانت"

أبوظبي في 26 أغسطس/ وام / أعلن مستشفى هيلث بوينت، التابع لمجموعة “M42”، عن توقيع شراكة مع شركة "أوستم إمبلانت" الكورية الجنوبية، ثالث أكبر شركة في العالم بمجال تصنيع غرسات الأسنان، بهدف إدخال أحدث تقنيات طب الأسنان الكورية المتطورة لمرضاه.

ويأتي الإعلان في إطار حرص هيلث بوينت على تعزيز خدماته في مجال طب الأسنان .

وبموجب الاتفاقية، سيتم دمج حلول غرسات الأسنان من "أوستم إمبلانت" ضمن خدمات هيلث بوينت، بما يتيح للمرضى الاستفادة من أنظمة زرع عالية الدقة والجودة ذات نجاح إكلينيكي مثبت، مع فترات تعافٍ أقصر ونتائج علاجية أفضل ونهج علاجي أكثر تخصيصاً، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة.

كما تتضمن الاتفاقية برامج تدريب سريرية مستمرة وتدريبا لفرق طب الأسنان في هيلث بوينت، بهدف ضمان الالتزام بأفضل الممارسات العالمية وتعزيز التطوير المهني المستدام.