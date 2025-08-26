" محمد بن راشد للإسكان" توسع نطاق "عزوة" بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي

دبي في 26 أغسطس /وام/ أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "عزوة " بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي الهادفة إلى دعم مبادرات عام المجتمع للأسر من ذوي الدخل المحدود في إمارة دبي .

وقالت المؤسسة إن مبادرة "عزوة" تعكس التزامنا الراسخ بدعم المجتمع من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين، تعكس قيم الاستقرار والرفاهية التي توليها القيادة الرشيدة اهتمامًا كبيرًا.

وأكد بنك دبي الإسلامي حرصه من خلال الشراكة على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين وتوفير حلول سكنية متكاملة للأسر الإماراتية، وتعزيز الدعم وتوسيعه بما يلبي احتياجات الأسر في المستقبل.