شرطة الشارقة تسجل انخفاضا بنسبة 22% في البلاغات الجنائية خلال النصف الأول

الشارقة في 26 أغسطس/ وام/ أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن انخفاض البلاغات الجنائية بنسبة 22% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مما يعكس نجاح المنظومة الأمنية في تحقيق أهدافها الإستراتيجية وترسيخ الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين.

وأكد العميد إبراهيم العاجل، المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، أن هذا الانخفاض تحقق بفضل جهود رجال الأمن وخطط الانتشار الميداني، وتفعيل نقاط التفتيش والدوريات، إضافة إلى الحملات التوعوية .

من جهته، قال العميد عمر بوالزود، المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، إن النجاح جاء نتيجة التكامل بين العمل الأمني والمجتمعي، من خلال شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، وحملات توعية بالجرائم الحديثة مثل الاحتيال الإلكتروني، مما ساهم في تقليل معدل البلاغات قبل وقوعها.